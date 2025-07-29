В Чувашии директора спортшколы осудили условно за падение ворот на ребенка

Прокуратура региона сообщила, что мужчине назначили год и шесть месяцев

ЧЕБОКСАРЫ, 29 июля. /ТАСС/. Суд в Чувашии назначил условный срок директору одной из спортивных школ за травмирование ребенка из-за падения футбольных ворот. Об этом сообщила в Telegram-канале прокуратура Чувашской Республики.

Инцидент произошел 12 июля 2024 года в Яльчикском округе. По данным правоохранителей, ворота упали на игравшего в футбол 10-летнего мальчика, у которого диагностировали тяжелые травмы.

"Руководитель спортивной школы <...> признан виновным по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Суд назначил один год и шесть месяцев условно с испытательным сроком на один год", - говорится в сообщении.

Следственное управление СК РФ по Чувашии в Telegram-канале уточнило, что ребенок получил черепно-мозговую травму. Следствие установило, что причиной ЧП стало ненадлежащее исполнение обязанностей со стороны фигуранта уголовного дела, в частности, отсутствие контроля за установкой ворот для мини-футбола. В надзорном ведомстве добавили, что ворота поставили без соответствующей фиксации.