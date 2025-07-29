По мнению главного конструктора Центра комплексных беспилотных решений, при запуске БПЛА украинская сторона либо допустила ошибку в программировании полетного задания, либо уже в полете произошел сбой и аппарат ушел в сторону

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Фотографии обломков упавшего в Минске беспилотника свидетельствуют о том, что это аппарат с дальностью полета от 800 до 1 600 км. Аппарат был собран на Украине с применением доступной на рынке элементной базы и долетел до Минска, скорее всего, вследствие навигационной ошибки. Об этом ТАСС заявил эксперт в области беспилотной авиации, главный конструктор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин.

"Судя по фотографиям, в Минске упал украинский дальнолет с двухтактным двухцилиндровым двигателем. Такие аппараты обладают дальность полета от 800 до 1 600 километров с полезной нагрузкой от 50 до 100 кг. Чем больше вес, тем короче дистанция и наоборот. Этот дальнолет был собран на Украине из доступных на международном рынке запчастей, пригодных для сборки в небольшой артели", - сказал эксперт.

По его словам, беспилотник является типичным представителем третьей технологической лиги. "Есть основания полагать, что конкретно упавшее в Минске изделие произведено совместным украинско-чешским предприятием. Это не крылатая ракета и собирается на куда более простых производствах. Особенность третьей технологической лиги в том, что дешевыми и доступными всем технологиями можно сделать изделие, спокойно долетевшее до Белоруссии", - сказал Кузякин.

По мнению специалиста, БПЛА упал в Минске вследствие возможной ошибки. "Учитывая, что это был единичный аппарат, то, скорее всего, это просто заблудившийся и упавший в районе Минска украинский беспилотник. Такое бывает, они часто уходят с траектории. По-хорошему, если аппарат сделан по уму, годными специалистами, он должен самоликвидироваться при таких обстоятельствах. Здесь же аппарат, возможно, заблудился и долетел до столицы Белоруссии. Это вряд ли было целенаправленно, потому что если бы противник действительно хотел нанести ущерб, то запустил бы достаточно большую группу БПЛА для того, чтобы перегрузить целями ПВО республики", - подчеркнул Кузякин.

Эксперт также заявил, что при запуске беспилотника украинская сторона либо "допустила ошибку в программировании полетного задания, либо уже в полете произошел сбой и аппарат ушел в сторону".

Дрон упал в Минске 29 июля. Следственный комитет Белоруссии распространил видеокадры с надписями на украинском языке, которые были обнаружены на обломках аппарата.