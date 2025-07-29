Группу Antisocial Distancing внесли в перечень террористов и экстремистов

В список Росфинмониторинга также попали украинские военные Сергей Попович и Павел Стасюк

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Рок-группа Antisocial Distancing ("Антисоциальное дистанцирование") (признана в РФ террористической), внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Общественный организация Antisocial Distancing. Объединение рок-группа Antisocial Distancing", - говорится в сообщении.

По данным СМИ, участники группы раздавали листовки с призывами к терроризму. Ранее организация была признана Калужским судом террористической и ее деятельность на территории России запрещена.

В перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга также попали украинские военнослужащие Сергей Попович и Павел Стасюк, которые приговорены в РФ к 16 и 15 годам заключения соответственно за совершение теракта на территории Курской области, они препятствовали эвакуации мирного населения из села Журавли в 2024 году.