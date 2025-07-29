Людей под завалами офисного здания в Екатеринбурге не обнаружили

Вскоре к работам приступит инженерная техника, сообщили в МЧС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Спасатели не обнаружили людей под завалами офисного здания, частично обрушившегося в Екатеринбурге.

Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

"Спасатели обследовали обрушенные конструкции здания. Людей под завалами нет. Вскоре к работам приступит инженерная техника", - говорится в сообщении.

Новых обрушений в здании нет, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых.

Ранее в ряде местных СМИ появилась информация о новых обрушениях части офисного здания на улице Мартовской. "Сведения о новых обрушениях не нашли своего подтверждения", - сказал Горелых.

В региональном Минздраве сообщили, что информации о пострадавших нет, на место происшествия выехали две бригады скорой медицинской помощи и бригада ТЦМК, ситуация находится на контроле заместителя губернатора - министра здравоохранения Свердловской области Татьяны Савиновой. Также проверку организовала прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга, на место выехал прокурор Чкаловского района Игорь Корелов.