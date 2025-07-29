Пострадавших нет, сообщили в прокуратуре региона

КАЛИНИНГРАД, 29 июля. /ТАСС/. Прокуратура проводит проверку по факту обрушения моста в поселке Калинино Калининградской области, обошлось без пострадавших, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

"Обрушение пешеходного моста в поселке Калинино Нестеровского района произошло 28 июля в вечернее время, при этом более года мост находился в аварийном состоянии", - говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили ТАСС, что, несмотря на аварийное состояние, мост эксплуатировался.

Прокурор Нестеровского района Дмитрий Сафарук выехал на место происшествия и организовал проверку сообщений об обрушении части моста в поселке Калинино, отметили в надзорном ведомстве.

"В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению федерального законодательства, по результатам поверочных мероприятий будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - подчеркнули в прокуратуре.