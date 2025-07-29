Также пострадал водитель Татьяны Рябкиной, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков

БЕЛГОРОД, 29 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника нанесли удар по служебному автомобилю в селе Борки Белгородской области.

В результате атаки пострадали глава Борчанской территориальной администрации Татьяна Рябкина и водитель, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В селе Борки Валуйского округа дрон ВСУ атаковал служебный автомобиль. Пострадали глава территориальной администрации Рябикина Татьяна Владимировна и водитель", - написал он.

По информации главы региона, женщину с осколочным ранением плеча и мужчину с баротравмой бригадой скорой помощи доставляют в Валуйскую ЦРБ. Пострадавшим оказывается необходимая помощь.

"Транспортное средство повреждено", - добавил Гладков.