Он находился в поселке Вьюжный в гостях у родственников, сообщили в региональной прокуратуре

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Пятилетний ребенок погиб в поселке Вьюжный города Волчанск Свердловской области от удара током из-за обрыва линии электропередачи, сообщает Telegram-канал региональной прокуратуры.

"Прокуратура г. Карпинска организовала проверку по поступившему сообщению о гибели 5-летнего ребенка в результате получения электротравмы на ул. Луговой в пос. Вьюжный г. Волчанск. 29 июля в 16:12 в ГАУЗ Свердловской области "Волчанская городская больница" поступило сообщение о ударе ребенка током. <…> Несовершеннолетний во время движения по улице получил травму вследствие удара электрическим током в результате обрыва из-за сильного порыва ветра линии электропередачи", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ребенок находился в поселке Вьюжный в гостях у родственников. В прокуратуре добавили, что дадут оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, а также требований федерального законодательства при содержании и эксплуатации объектов энергосистемы.