Блогеру продлили арест до 22 января

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. У блогера Арега Щепихина (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) обнаружено смешанное расстройство личности. Это следует из документов, оглашенных во вторник в суде.

"Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что у Арега Щепихина смешанное расстройство личности", - отмечается в материалах.

Во вторник подсудимому был продлен арест на полгода, до 22 января.

Ранее прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу блогера. Он обвиняется по ч. 1 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих), ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет) и п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам национальности, отношения к религии, совершенные публично, в том числе с использованием интернета, а также с применением насилия или с угрозой его применения)".

Установлено, что Щепихин опубликовал в соцсети запись собственного интервью, где умышленно оскорбил объекты религиозного поклонения мусульман, оскорбив таким образом религиозные чувства верующих, а также высказал дискриминационное требование лицам определенной национальности и вероисповедания покинуть территорию РФ. Кроме того, около башни "Империя" на Пресненской набережной блогер записал интервью, которое 3 июня также разместил на своей странице в социальной сети. В нем он призывал к совершению враждебных и насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по признакам национальности, языка и происхождения. В этот же день, по данным прокуратуры, на Ярославском вокзале Щепихин снял, а затем опубликовал видео, в котором призывал аудиторию к действиям по убеждению власти в том, чтобы дискриминировать людей по национальному признаку.