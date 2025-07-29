Приговор пока не вступил в законную силу

УФА, 29 июля. /ТАСС/. Кировский районный суд Уфы приговорил к 12 годам колонии журналистку Ольгу Комлеву, обвиняемую в участии в экстремистском сообществе и распространении заведомо ложных сведений о Вооруженных силах РФ, сообщили в объединенной пресс-службе судов Башкирии.

"Приговором суда подсудимая признана виновной, ей назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и ограничением свободы на срок 1 год", - отмечается в сообщении.

Кроме того, Комлева лишена права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, а также организовывать массовые мероприятия и участвовать в них на срок пять лет. Приговор не вступил в законную силу.

Суд установил, что она участвовала в деятельности экстремистского сообщества, а также "распространяла под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о действиях ВС РФ". "Эти действия совершены в составе организованной группы по мотивам политической и идеологической ненависти, а также вражды в отношении социальной группы", - отмечается в сообщении. Подсудимая вину в совершении преступлений не признала.