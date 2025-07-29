В Воронеже замкомандующему Ленинградским ВО продлили арест до 4 декабря

Генерал-майора Муминджанова обвиняют в получении взятки почти на 20 млн рублей за содействие в заключении государственных контрактов

ВОРОНЕЖ, 29 июля. /ТАСС/. Воронежской гарнизонный военный суд продлил меру пресечения заместителю командующего Ленинградским военным округом Валерию Муминджанову до 4 декабря. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"По ходатайству следствия [подсудимый] останется под арестом до 4 декабря 2025 года", - сказали в суде.

Генерал-майора Муминджанова обвиняют в получении взятки почти на 20 млн рублей за содействие в заключении государственных контрактов. Он был арестован в сентябре 2024 года. По данным СК, находясь на посту начальника департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ, генерал способствовал участию своего знакомого в производстве головных уборов для армии и стирке военного имущества.