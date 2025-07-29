Его возбудили по подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после обрушения секции офисного здания в Екатеринбурге по подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области.

"Следственным отделом по Чкаловскому району города Екатеринбурга СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.

На место была направлена следственная группа в составе следователей и криминалистов.