В Ингушетии бывшего главу минздрава арестовали по делу о хищении 53 млн рублей

Магомедбашир Балаев подозревается в хищении группой лиц по предварительному сговору в период с июля 2022 года по июль 2023 года

МАГАС, 29 июля. /ТАСС/. Верховный суд Ингушетии отправил под арест бывшего министра здравоохранения республики, главного врача онкологического диспансера Магомедбашира Балаева, подозреваемого в хищении более 53 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Ранее Магасский районный суд рассмотрел ходатайство следствия об избрании Балаеву меры пресечения в виде заключения под стражу и отказал в нем, освободив подозреваемого из-под стражи. Прокуратура обжаловала это постановление. "Апелляционная инстанция Верховного суда республики постановление районного суда отменила, удовлетворив ходатайство следствия, избрала в отношении Балаева меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 4 суток (до 04.09.2025 включительно). Фигурант взят под стражу в зале суда", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе, органами предварительного следствия Балаев подозревается в хищении группой лиц по предварительному сговору в период с июля 2022 года по июль 2023 года более 53,3 млн рублей, выделенных в качестве субсидии министерству здравоохранения Ингушетии на закупку медицинского оборудования.