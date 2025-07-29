Возгорание не угрожает туристам, уточнили в союзе

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Пожар в Геленджике произошел вдалеке от населенных пунктов и не угрожает отелям и другому туристическому жилью. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ) со ссылкой на данные туроператора "Алеан".

"Пожар в горах, вдалеке от населенных пунктов. Объектам размещения ничего не угрожает. От туристов жалоб не поступало", - говорится в сообщении.

В связи с тем, что рядом с местом пожара проходит ЛЭП, было отключение электричества на курорте. Сейчас работа электросети постепенно восстанавливается. Туристы от отключения электричества не пострадали, потому что у подавляющего большинства отелей есть автономные электрогенераторы на случай аварии, рассказали в компании.

Глава курорта Алексей Богодистов ранее сообщал о тушении лесного пожара в селе Кабардинка на площади 4 га, затем пламя распространилась на 12 га.