В ОЖД добавили, что на движение поездов ситуация не влияет

ПЕТРОЗАВОДСК, 29 июля. /ТАСС/. Октябрьская железная дорога направила второй пожарный поезд для оказания помощи в борьбе с огнем в лесополосе на перегоне Пертозеро - Ледмозеро. Об этом сообщили в Telegram-канале ОЖД.

"Сегодня, 29 июля 2025 года, для оказания помощи МЧС в ликвидации ландшафтного пожара (возгорание лесополосы) на перегоне Пертозеро - Ледмозеро (Республика Карелия) был направлен пожарный поезд. В составе поезда - 180 тонн воды и 4 тонны пенообразователя", - сказано в сообщении.

В ОЖД добавили, что на движение поездов ситуация не влияет, угрозы объектам инфраструктуры "РЖД" нет. Ранее сообщалось, что первый пожарный поезд направляли на станцию Пенинга в Муезерский район, где в настоящее время наблюдается самая сложная обстановка.

В Карелии действует 24 лесных пожара на общей площади 478,6 га, большая часть возникла из-за сухих гроз. Выпадения серьезных осадков и снижения температуры воздуха в республике не ожидается. С 15 июля на всей территории региона действует особый противопожарный режим, запрещено использовать открытый огонь на землях любых категорий.