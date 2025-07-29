Аферисты похитили у мужчины более 1 млн рублей

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Мужчина, бросивший дымовую шашку в офис банка в Пушкине, действовал по указанию телефонных мошенников. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Мужчина действовал по указанию телефонных мошенников. До этого они похитили у него более 1 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что следователи ГСУ СК по Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело о теракте в отношении мужчины. В настоящее время следователи провели осмотр места происшествия, а также проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.