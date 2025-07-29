По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования

КАЛИНИНГРАД, 29 июля. /ТАСС/. Социальные объекты, улицы, дворовые территории города-курорта Светлогорска на калининградском побережье Балтийского моря оказались подтопленными после обильных дождей. Прокуратура в связи с этим начала проверку соблюдения законодательства для выяснения причин подтопления, сообщило надзорное ведомство.

"В понедельник, 28 июля, на территории Светлогорска после сильных осадков произошло затопление улично-дорожной сети города, дворовых территорий и социальных объектов, в том числе физкультурно-оздоровительного комплекса", - говорится в сообщении областной прокуратуры.

В связи с этим Светлогорская межрайонная прокуратура проводит проверку соблюдения федерального законодательства, в том числе при устройстве, содержании и ремонте водостоков и ливневых канализаций.

По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, отмечает ведомство.