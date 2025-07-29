Один из разыскиваемых террористов является братом исполнителя теракта Мухаммадсобира Файзова

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Правоохранительные органы Турецкой Республики могут выдать российским следователям объявленных в розыск фигурантов уголовного дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл" в Красногорске, жертвами которого стали 149 человек. Как уточнил в беседе с ТАСС адвокат Игорь Трунов, чья коллегия представляет в деле интересы 115 потерпевших, один из разыскиваемых террористов - брат исполнителя теракта Мухаммадсобира Файзова (внесен в РФ в перечень террористов).

Все фигуранты покинули РФ до нападения на "Крокус" и скрылись на территории Турции. "Турецкие правоохранительные органы могут выдать РФ всех обвиняемых по делу о теракте, включая брата непосредственного исполнителя теракта Мухаммадсобира Файзова. Также по делу объявлен в розыск фигурант дела о теракте в "Крокусе" Умеджон Солиев, (отвечал за вооружение непосредственных исполнителей теракта, внесен в РФ в перечень террористов - прим. ТАСС), обвиняемый в Таджикистане в разбое", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, брат Файзова скрывается от российских правоохранителей в Турции, где проживал до объявления в розыск. По данным следствия, он является членом запрещенной террористической организации организации "Исламское государство" (признана террористической организацией и запрещена в РФ).

Следствием установлено, что у родного брата Мухаммадсобира Файзова до нападения на концертный зал в Подмосковье до приезда в Москву проживали непосредственные участники нападения Саидакрами Рачабализода и Шамсидин Фаридуни, ранее судимый в Таджикистане за преступление против половой неприкосновенности. "Еще органами Таджикистана в розыске девять лиц под различными ФИО и псевдонимами из Таджикистана и Кыргызской Республики, - рассказал Трунов. - Оружейник Зубайдулло Исмоилов был ранее судим в Таджикистане за публичные призывы к изменению конституционного строя". Другие фамилия фигурантов в интересах следствия правоохранители не разглашают, резюмировал адвокат.

Ранее из материалов дела стало известно, что Солиев, Исмоилов и Гадоев привезли из Дагестана в Москву огнестрельное оружие для исполнителей нападения на "Крокус сити холл" и передали его одному из них.

В новость внесена правка (21:01 мск) - передается с исправлением опечатки в имени террориста в цитате, верно - Умеджон Солиев.