В Белгородской области трое мужчин пострадали из-за удара дрона ВСУ по грузовику

У одного из них травматическая ампутация руки, двое других получили осколочные ранения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков

БЕЛГОРОД, 29 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины с помощью FPV-дрона нанесли удар по грузовому автомобилю в селе Нежеголь Белгородской области. В результате атаки ранения получили три мирных жителя, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В селе Нежеголь Шебекинского округа FPV-дрон ударил по грузовому автомобилю. Ранены трое мужчин. У одного из них травматическая ампутация руки, двое получили минно-взрывные травмы, баротравмы и осколочные ранения", - написал он, добавив, что все пострадавшие доставлены в Шебекинскую ЦРБ, где им оказывается необходимая помощь.

По информации главы региона, еще один беспилотник нанес удар по частному дому, повреждено остекление. В селе Белянка при проведении уборочных работ от детонации взрывного устройства повреждены "Камаз" и комбайн.

В Валуйском округе по 4 населенным пунктам выпущено 10 беспилотников, повреждены 6 частных дома, коммерческий объект, 10 легковых автомобиля, социальный объект, линия электропередачи, трактор и складское помещение на территории домовладения. В селе Графовка Краснояружского района в результате атаки беспилотника поврежден частный дом.

"В селе Зозули Борисовского района дрон сдетонировал возле частного дома - посечены забор и легковой автомобиль", - добавил Гладков.