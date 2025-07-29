Пострадавших нет, отметила авиакомпания Turkish Airlines

СТАМБУЛ, 29 июля. /ТАСС/. Задымление шасси произошло у пассажирского самолета Boeing 777 авиакомпании Turkish Airlines, выполнявшего рейс Стамбул - Анталья, после посадки в аэропорту назначения. Пассажиры в качестве меры предосторожности эвакуированы по надувным трапам, пострадавших нет, сообщила пресс-служба перевозчика.

"Вслед за обнаружением задымления шасси после штатной посадки на ВПП нашего Boeing 777 с регистрационным номером TC-LKF, который выполнял рейс TK2430 из Стамбула в Анталью, в качестве меры предосторожности были выпущены надувные трапы, по которым по рекомендации пожарной службы (ARFF) были эвакуированы пассажиры. Эвакуация была проведена оперативно, пострадавших нет", - говорится в сообщении Turkish Airlines.

По данным авиакомпании, предварительный осмотр показал, что задымление было вызвано технической неисправностью в системе гидравлики. "Специалисты проводят технический осмотр воздушного судна. Для обратного рейса запланирован дополнительный рейс", - отметили в Turkish Airlines.

В свою очередь управление гражданской авиации Минтранса Турции сообщило, что были эвакуированы 247 пассажиров рейса и 13 членов экипажа. "Воздушное судно было отбуксировано в безопасную зону. Расследование и оценка инцидента проводятся в координации с соответствующими инстанциями", - говорится в сообщении.