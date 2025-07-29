Еще пять человек получили ранения, сообщил областной уполномоченный по правам человека Сергей Георгиев

ГЕНИЧЕСК, 29 июля. /ТАСС/. Один мирный житель погиб и пять получили ранения в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины на Херсонскую область за сутки. Об этом сообщил областной уполномоченный по правам человека Сергей Георгиев.

"За минувшие сутки в Алешках из-за киевской агрессии - атак с применением БПЛА и артиллерии - пострадали мирные жители. Один человек погиб в результате прицельного удара дрона по нему", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам уполномоченного, еще пять человек госпитализированы с различными ранениями.