Женщину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением головы доставили в Шебекинскую ЦРБ, а позже ее супруг самостоятельно обратился в больницу, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков

БЕЛГОРОД, 29 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины с помощью FPV-дрона нанесли удар по автомобилю в селе Вознесеновка Белгородской области. В результате атаки пострадала супружеская пара, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Шебекинском округе в селе Вознесеновка автомобиль подвергся атаке FPV-дрона. Пострадали два человека. Бойцы подразделения "Орлан" доставили женщину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением головы в Шебекинскую ЦРБ", - написал он.

По информации главы региона, позже ее супруг самостоятельно обратился в больницу. У него также диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение спины. В настоящее время они проходят обследование.

"Машина получила повреждения", - добавил Гладков.