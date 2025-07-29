В ночь на вторник в Ростовской области отразили атаку БПЛА в Каменске-Шахтинском, Сальске, Волгодонске, Боковском и Тарасовском районах

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июля. /ТАСС/. После ночной атаки БПЛА в Сальске Ростовской области повреждены более 50 квартир, 11 частных домовладений и 10 многоквартирных домов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Юрий Слюсарь.

"Ориентировочно, есть повреждения в 54 квартирах. Во многих выбиты окна. Всего пострадали 11 частных домовладений, 10 многоквартирных домов, несколько нежилых объектов и 2 легковых автомобиля", - говорится в сообщении.

В ночь на вторник в Ростовской области отразили атаку БПЛА в Каменске-Шахтинском, Сальске, Волгодонске, Боковском и Тарасовском районах.

В результате атаки БПЛА погиб водитель автомобиля в Сальске Ростовской области. Из-за падения обломков беспилотника было приостановлено движение поездов через Сальск, на данный момент его восстановили в обход поврежденного участка. Также два сапера погибли во время разминирования беспилотника ВСУ в Сальском районе региона.--0--двс/грэ