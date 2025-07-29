Все они госпитализированы в медицинское учреждение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июля. /ТАСС/. Семь человек пострадали в ДТП на 558-м км автодороги Москва - Казань в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

"По предварительной информации, сегодня около 17:50 мск на 558-м км автодороги Москва - Казань водитель 2001 года рождения, управляя автомобилем "Рено", двигаясь на опережение по полосе разгона, при перестроении с обочины на правую полосу дороги совершил столкновение с автомобилем "Скания" и, потеряв управление, выехал на полосу встречного движения, после чего совершил съезд в кювет", - сообщили в управлении МВД.

По данным ведомства, в результате аварии пострадали семь пассажиров автомобиля "Рено", все они госпитализированы в медицинское учреждение.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.