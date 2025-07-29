Запорожская АЭС опровергла информацию о повышении радиационного фона на станции

Уровень гамма-фона составляет 0,09-0,11 мкЗв в час, что не представляет угрозы для населения или окружающей среды, сообщают на ЗАЭС

МЕЛИТОПОЛЬ, 29 июля. /ТАСС/. Информация о повышении радиационного фона в районе Запорожской атомной электростанции не соответствует действительности. Радиационный фон в районе ЗАЭС и на прилегающих территориях находится в пределах нормы, говорится в сообщении станции.

"В связи с появлением в ряде публичных источников недостоверных сведений о радиационной обстановке официально заявляем: радиационный фон в районе расположения Запорожской атомной электростанции и на прилегающих территориях находится в пределах естественной, природной нормы", - отмечается в Telegram-канале станции.

По данным ЗАЭС, уровень гамма-фона составляет 0,09-0,11 мкЗв в час, что не представляет угрозы для населения или окружающей среды. "Информация о якобы повышенном радиационном фоне, распространяемая в отдельных пабликах и каналах, не соответствует действительности и является безосновательной", - отметили на ЗАЭС.