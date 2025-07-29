Под удар украинского беспилотника попал 19-летний сотрудник компании связи "Алабуга", сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн

БЕЛГОРОД, 29 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины с помощью FPV-дрона нанесли удар по селу Карыж Курской области, в результате атаки погиб 19-летний сотрудник компании связи. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн.

"По предварительной информации, вражеский FPV-дрон атаковал село Карыж Глушковского района. В результате атаки погиб 19-летний сотрудник компании связи "Алабуга", - написал он.

Врио главы региона принес соболезнования родним и близким погибшего.