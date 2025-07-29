Работы на территории санатория, где произошел обвал скально-грунтовой породы, завершены, сообщил глава города Евгений Моисеев

ПЯТИГОРСК, 29 июля. /ТАСС/. Работы на территории санатория в Кисловодске, где произошел обвал скально-грунтовой породы, завершены. Людей под обвалами не найдено, сообщил в своем Telegram-канале глава города Евгений Моисеев.

Ранее мэр писал, что под обвалами скально-грунтовой породы в Кисловодске может находиться человек.

"Работы на месте происшествия по разбору завалов обрушившейся скально-грунтовой породы завершены. Людей под завалами не найдено", - написал Моисеев.

Он также поблагодарил спасательные службы за проделанную работу.