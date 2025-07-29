На Камчатке расследуют дело о незаконном приобретении 28 тонн рыбной продукции

Один из подозреваемых под домашним арестом, остальные члены преступной группы под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба регионального СУ СК России

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Камчатские следователи возбудили уголовное дело по подозрению в незаконном приобретении и хранении с целью сбыта более чем 28 тонн немаркированной рыбной продукции. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК России.

"Следственными органами СК России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело в отношении учредителя и генерального директора коммерческих организаций, сотрудника органов внутренних дел и трех местных жителей, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ст. 171.1 УК РФ (приобретение и хранение в целях сбыта немаркированной рыбной продукции, совершенные организованной группой). <…> В ходе расследования уголовного дела изъято более 28 тонн немаркированной рыбопродукции", - говорится в сообщении.

По данным следствия, с января 2019 по июль 2025 года 74-летний учредитель и генеральный директор двух коммерческих организаций, занимающихся розничной торговлей, совместно с двумя женщинами и двумя мужчинами, один из которых - сотрудник органов внутренних дел, организовали производство и хранение немаркированной рыбопродукции в Камчатском крае. Его целью был последующий сбыт этой продукции с целью извлечения незаконной прибыли в размере более 9 млн рублей, что является особо крупным размером.

В настоящее время одному из фигурантов по ходатайству органа следствия судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, остальным членам преступной группы - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. По уголовному делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.