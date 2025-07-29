В преступлении подозревается ее муж

ТАШКЕНТ, 29 июля. /ТАСС/. Узбекская певица Зебойи Жахон была убита в Самаркандской области, в преступлении подозревается ее муж. об этом сообщили в программе Millar телеканала Milliy TV.

По его данным, трагедия произошла в Тайлакском районе 26 июля, когда муж певицы пришел увидеться с детьми. Между мужем и женой возникла ссора, в результате которой женщина могла быть задушена своим мужем. Отмечается, что Зебойи Жахон была матерью троих детей.

В программе также сообщили, что, по информации пресс-секретаря генерального прокурора республики Хаёта Шамсутдинова, мужчина задержан и в его отношении возбуждено уголовное дело.