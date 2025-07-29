На месте происшествия все службы завершили работы

БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 июля. /ТАСС/. Режим ЧС, введенный в Амурской области в связи с крушением Ан-24, отменен. Все службы завершили работы на месте крушения и вывели свои группировки.

Ранее глава региона Василий Орлов объявил об отмене режима ЧС, который был введен в связи с крушением самолета Ан-24, с 30 июля. Родственники погибших, которые проживали в гостиницах, уехали из Тынды.

По словам главы региона, администрация Тынды и Тындинского округа работают над временным мемориалом - деревянным крестом в память о погибших. Его установят в ближайшее время.