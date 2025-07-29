Двое россиян получили 15 и 17 лет колонии за сбор данных об объектах Минобороны

За эти сведения Главное управление разведки Министерства обороны Украины заплатило Павлу Коротичу и его жене Валерии Егоровой $240, сообщили в московской прокуратуре

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Мосгорсуд приговорил Павла Коротича и его жену Валерию Егорову к срокам в 15 и 17 лет лишения свободы соответственно за сбор сведений о ряде объектов Минобороны РФ, а также фото- и видеосъемку фасадов зданий, ограждений и сотрудников, несущих службу. Как уточнили ТАСС в столичной прокуратуре, Егорова также признана виновной в хранении наркотиков.

"Московский городской суд вынес приговор в отношении 38-летней Валерии Егоровой и ее супруга - 42-летнего Павла Коротича. С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Москвы суд приговорил Егорову к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 100 тыс. рублей. Коротича - к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Приговором суда фигуранты дела признаны виновными по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Егорова также признана виновной по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления), ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение без цели сбыта психотропного вещества в значительном размере).

Установлено, что в мае 2023 года Егорова посредством переписки в мессенджерах установила контакт с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины и получила от него задание на сбор и передачу сведений о местах дислокации, назначении, действительном наименовании, организационной структуре и защищенности объектов ВС РФ на территории Москвы и Московской области. Для этого она вступила в сговор со своим мужем Коротичем. "С мая 2023 по февраль 2024 года Егорова осуществила сбор сведений в отношении ряда объектов Министерства обороны Российской Федерации и Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации путем скрытой фото- и видеосъемки фасадов зданий, ограждений, опознавательных табличек указанных объектов, а также сотрудников, несущих службу", - отметили в надзорном ведомстве.

Суд установил, что Коротич осуществлял наблюдение за окружающей обстановкой с целью предотвращения пресечения их противоправной деятельности, а также перевозил Егорову на принадлежащем ей автомобиле. Кроме того, по данным следствия, собранные сведения осужденная направила куратору и получила вознаграждение шестью транзакциями в криптовалюте на общую сумму $240, зачислив деньги на банковские карты себе и мужу.

Егоровой инкриминировали также незаконное хранение "по месту своего жительства порошкообразное вещество, содержащее в своем составе более 0,3 г амфетамина". Приговор в законную силу не вступил.