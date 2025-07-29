ЧП произошло в жилом районе Яицкое населенного пункта Придорожный

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Прокуратура Волжского района Самарской области проводит проверку соблюдения законодательства в связи с возгоранием группы из шести частных домов в жилом районе Яицкое населенного пункта Придорожный. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

"Возгорание дворовых построек произошло 29.07.2025 примерно в 23:30 (22:30 мск) по адресу: м.р. Волжский, жилой район Яицкое, н.п. Придорожный, ул. Каширская. Прокуратурой района проводится проверка соблюдения противопожарного и земельного законодательства", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что по итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.