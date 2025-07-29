Эпицентр толчка находился на глубине 17 км

ПЕТОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 июля. /ТАСС/. Сейсмологи зафиксировали сильное землетрясение магнитудой 7,1 в 150 км от Петропавловска-Камчатского, где оно ощущалось с силой порядка 6 баллов, сообщает пресс-служба Камчатского филиала Геофизической службы РАН.

Согласно опубликованной информации, эпицентр толчка находился в 149 км к юго-востоку от столицы региона на глубине 17 км. Магнитуда события составила 7,1 балла. В Петропавловске-Камчатском, по предварительной оценке, землетрясение ощущалось с силой 6 баллов. Позже ГУ МЧС России по Камчатскому краю привели оценку в 7-8 баллов.

Как сообщает корреспондент ТАСС, всего за утро произошло уже четыре толчка. Многие выбежали на улицу без обуви и верхней одежды. В квартирах падали шкафы, разбивались зеркала, на улице шатались машины и заметно тряслись балконы на домах. В настоящее время в столице Камчатки наблюдаются отключения света и мобильной связи.