Вещественными доказательствами также признали одежду террористов, их оружие, магазины к автоматам и автомобиль, на котором они пытались скрыться

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Видеозапись погони за исполнителями теракта в концертном зале "Крокус сити холл", сделанная патрульным экипажем ДПС в Брянской области, стала вещественным доказательством по уголовному делу. Это следует из материалов дела, которые есть в распоряжении ТАСС.

"У командира роты ОБ ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Брянской области изъяты видеозаписи видеорегистраторов из патрульных автомобилей ОБ ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Брянской области, на которых сотрудники ДПС преследовали автомобиль Renault, - сказано в них.

Согласно документам, вещественными доказательствами также признаны одежда террористов, их оружие, магазины к автоматам и сам автомобиль Renault, на котором они пытались скрыться. Кроме того, следствие приобщило к делу видео, снятые на смартфоны посетителей "Крокуса", и запись регистратора проезжавшей мимо машины.

Из материалов следует, что во время погони за террористами правоохранителям пришлось применять табельное оружие и стрелять по колесам машины, так как требования остановиться были проигнорированы. Однако преступники продолжили движение и со спущенными колесами. Водитель, пытаясь скрыться, нарушал правила, в частности, выезжал на встречную полосу, в результате чего врезался в автобус с 14 пассажирами. Никто из них не пострадал, так как водителю автобуса удалось избежать лобового столкновения. Только после ДТП террористы остановились, выбежали из машины и направились в лес.