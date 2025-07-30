Объявили угрозу цунами

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 июля. /ТАСС/. Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 7,9 в Северо-Курильске, жителей эвакуируют, объявлена угроза цунами. Об этом сообщил глава Сахалинской области Валерий Лимаренко.

"В Северо-Курильске произошло землетрясение магнитудой 7,9. Объявлена угроза цунами, осуществляется эвакуация жителей. Экстренные службы работают в полном объеме, ситуация находится под контролем. Принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности людей и восстановления нормальной жизни в районе", - написал Лимаренко в Telegram-канале.

Как сообщили в региональном информационно-обрабатывающем центре "Южно-Сахалинск", землетрясение ощутили в Северо-Курильске силой 5-6 баллов.