По предварительным данным, жертв нет

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 июля. /ТАСС/. Землетрясение на Камчатке привело к обрушению стены в здании детского сада №15 в Петропавловске-Камчатском. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор каря Владимир Солодов.

"Есть информация, что в 15-м детском саду произошло обрушение стены. К счастью, детей и взрослых в этом время в детском саду не было. Предварительно жертв нет, но сейчас уже на место выехали специалисты-спасатели и специалисты [системы] образования", - сказал губернатор в опубликованном видео.

Как уточнил позже министр по ЧС в регионе Сергей Лебедев во "ВКонтакте", сад находился на ремонте, поэтому внутри никого не было.

Ранее пресс-служба Камчатского филиала Геофизической службы РАН сообщала, что в 150 км от Петропавловска-Камчатского зафиксировано землетрясение магнитудой 7,1. Предварительно, по разным данным, оно ощущалось с силой 6-8 баллов.