В Елизовском районе Камчатки зафиксировали волну цунами высотой до 4 м

Об этом сообщил министр по ЧС в регионе Сергей Лебедев

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 июля. /ТАСС/. Цунами с высотой волны 3-4 м зафиксирована в Елизовском районе Камчатки, у метеостанции Водопадная. Об этом сообщил на своей странице во "ВКонтакте" министр по ЧС в регионе Сергей Лебедев.

"Коллеги из УГМС сообщили, что визуально на мысе наблюдения УГМС на Водопадном была волна цунами ориентировочно [высотой] 3-4 м", - сообщил Лебедев.

Министр сообщил, что волну цунами продолжают фиксировать гидрометеопосты.

В ГУ МЧС по региону призвали жителей не приближаться к побережью. Кроме того, в ведомстве проинформировали, что судам, находящимся в прибрежных водах, а также стоящим на открытом рейде, в бухте с широким входом или у причала следует уйти в океан за 50-метровую изобату, при этом курс необходимо держать перпендикулярно линии берега.

Ранее пресс-служба Камчатского филиала Геофизической службы РАН сообщала, что в 150 км от Петропавловска-Камчатского зафиксировано землетрясение магнитудой 7,9. Предварительно, по разным данным, оно ощущалось с силой 6-8 баллов. Землетрясение на Камчатке привело к обрушению стены в здании детского сада № 15 в Петропавловске-Камчатском, детей и взрослых в учреждении не было.