Ожидается, что первые волны цунами достигнут тихоокеанского побережья страны в 10:30 по местному времени

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Высота цунами, которое идет к восточному и северо-восточному побережью Японии после землетрясения на Камчатке, составит 3 м. Об этом объявило национальное метеорологическое управление страны.

Жителей прибрежных районов восточной, северо-восточной и северной части страны призывают немедленно эвакуироваться. Ожидается, что первые волны цунами достигнут тихоокеанского побережья Японии в 10:30 по местному времени (05:30 мск).