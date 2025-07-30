Такое решение принято в связи с угрозой цунами, сообщили в компании Tokyo Electric Power

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Специалисты японской энергетической компании Tokyo Electric Power (TEPCO) приостановили очередную фазу сброса очищенной воды с АЭС "Фукусима-1" из-за угрозы цунами, которая была объявлена на восточном побережье Японии после мощного землетрясения на Камчатке. Об этом объявила японская компания.

Сотрудники станции также провели эвакуацию. Подчеркивается, что это стандартная процедура безопасности в случае объявления в стране угрозы цунами. АЭС "Фукусима-1" находится на побережье Тихого океана.

В марте 2011 года удар цунами вывел из строя энергетические и охлаждающие установки на АЭС "Фукусима-1", что привело к разрушению корпусов трех реакторов, взрывам и выбросу большого количества радиоактивных веществ. К настоящему времени территория станции и прилегающие районы практически очищены. Однако в разрушенные реакторы для охлаждения раскаленных фрагментов ядерного топлива постоянно заливается вода, которая затем вытекает через бреши с сильным радиоактивным заражением и собирается. Воду очищают, вновь используют для охлаждения и частично накапливают в баках на территории станции.

Ранее пресс-служба Камчатского филиала Геофизической службы РАН сообщала, что в 150 км от Петропавловска-Камчатского зафиксировано землетрясение магнитудой 7,1. Предварительно, по разным данным, оно ощущалось с силой 6-8 баллов. Министр по ЧС в регионе Сергей Лебедев на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" сообщил, что цунами с высотой волны 3-4 метра зафиксирована в Елизовском районе Камчатки, у метеостанции "Водопадная".