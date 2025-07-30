ВАШИНГТОН, 30 июля. /ТАСС/. Проблемы с интернет-соединением зафиксированы на Камчатке на фоне землетрясения. Об этом сообщила международная служба мониторинга интернета NetBlocks.

"Снижение скорости подключения к сети происходит после сообщений об отключении электроэнергии", - говорится в сообщении службы в X.

Ранее пресс-служба Камчатского филиала Геофизической службы РАН сообщала, что в 150 км от Петропавловска-Камчатского зарегистрировано землетрясение магнитудой 7,1. Предварительно, по разным данным, оно ощущалось с силой 6-8 баллов. Министр по чрезвычайным ситуациям в регионе Сергей Лебедев проинформировал, что, по данным УГМС, расчетный уровень волны в Никольском - 32 сантиметра, Усть-Камчатске - около 20 сантиметров, Петропавловске-Камчатском - 6 см.