Все службы работают в штатном режиме

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 июля. /ТАСС/. Сильные толчки привели к повреждению печных труб и вентиляции зданий в городе Северо-Курильске на острове Парамушир (Курильские острова, Сахалинская область). Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 7,9. Объявлена угроза цунами, по информации главы области Валерия Лимаренко, в Северо-Курильске осуществляется эвакуация жителей.

"Зафиксировано частичное разрушение печных труб и вентиляции. Все службы работают в штатном режиме. В настоящее время рабочие группы муниципального образования проводят обследование жилого фонда, социально значимых объектов, потенциально опасных объектов и объектов ЖКХ", - говорится в сообщении. Жертв нет.

Землетрясение, по данным МЧС, произошло в 10:30 (02:30 мск) в акватории Тихого океана в 360,9 км северо-восточнее Северо-Курильска. Магнитуда сейсмособытия составила 7,9, глубина - 9 км. Землетрясение ощущалось силой до 4-5 баллов на территории Северо-Курильского района. Как сообщали до этого в региональном информационно-обрабатывающем центре "Южно-Сахалинск", землетрясение в Северо-Курильске ощутили силой 5-6 баллов.

"Центр цунами объявил подход волны к 12:26 (04:26 мск) по местному времени к островам Парамушир и Шумшу Северо-Курильского района", - говорится в сообщении.