Защита также подала апелляционную жалобу, отметил адвокат осужденного Вадим Мышлявкин

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Военная прокуратура направила апелляционную жалобу на приговор бывшему заместителю министра по чрезвычайным ситуациям России Павлу Барышеву, осужденному за мошенничество в особо крупном размере, и просит ужесточить его. Об этом говорится в материалах суда, с которыми ознакомился ТАСС.

"Прошу изменить приговор Солнечногорского гарнизонного военного суда и назначить Барышеву наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 500 тыс. рублей, а также лишить его воинского звания генерал-полковник запаса", - указано в жалобе гособвинителя.

Кроме того, прокуратура просит лишить Барышева права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением властных и административных полномочий, сроком на два года.

Адвокат осужденного Вадим Мышлявкин сообщил ТАСС, что защита также подала апелляционную жалобу. "Просим изменить приговор в части наказания, назначив условное лишение свободы", - сказал он, добавив, что ущерб, причиненный Академии МЧС России, будет возмещен.

4 июля 2025 года Солнечногорский гарнизонный военный суд приговорил Барышева к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Он был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Также суд назначил ему штраф в 200 тыс. рублей за подстрекательство к фальсификации доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности, однако от этого наказания он был освобожден в связи с истечением срока давности.

По версии следствия и суда, в 2017-2019 годах Барышев представил в суд подложные документы, подтверждающие право на обеспечение жильем. На основании этих документов ему была предоставлена трехкомнатная квартира в Московском регионе. Ущерб, нанесенный государству, составил более 8,3 млн рублей.