В акватории Тихого океана ранее произошло землетрясения

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 июля. /ТАСС/. Тревога цунами объявлена по всей территории Курильских островов Сахалинской области после землетрясения. Об этом сообщили в региональном информационно-обрабатывающем центре "Южно-Сахалинск".

"Тревога цунами - распространили на все Курильские острова", - говорится в сообщении. Ранее тревога цунами была объявлена только для Северо-Курильского района.

Землетрясение, по данным ГУ МЧС России по Сахалинской области, произошло в 10:30 (02:30 мск) в акватории Тихого океана в 360,9 км северо-восточнее Северо-Курильска. Магнитуда сейсмособытия составила 7,9, глубина - 9 км. Землетрясение ощущалось силой до 8 баллов на территории Северо-Курильского района, уточнили в региональном информационно-обрабатывающем центре "Южно-Сахалинск".

Центр цунами объявил подход волны к 12:26 по местному времени (04:26 мск) к островам Парамушир и Шумшу Северо-Курильского района.

О жертвах не сообщалось, сильные толчки привели к повреждению печных труб и вентиляции зданий.