Длительность и интенсивность колебаний обусловлена как энергией, так и размером очага, отметил директор филиала Единой геофизической службы РАН Данила Чебров

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 июля. /ТАСС/. Филиал Единой геофизической службы РАН уточнил данные о магнитуде произошедшего на Камчатке землетрясения. Магнитуда составила 8,5, сообщил директор филиала Данила Чебров.

"Произошло очень сильное землетрясение, его магнитуда находится на уровне 8,5. Это, в отличие от события 20 июля, можно отнести уже к категории уникальных событий. Разрыв распространился в юго-западном направлении, на расстояние приблизительно 200 км. Длительность и интенсивность колебаний обусловлена как энергией, так и размером очага", - сообщил Чебров в Telegram-канале филиала.

Чебров добавил, что из-за очаговых особенностей интенсивность сотрясений не настолько превысила интенсивность сотрясений 20 июля, как можно было ожидать из-за магнитуды.

В ГУ МЧС по региону призвали жителей не приближаться к побережью. Кроме того, в ведомстве проинформировали, что судам, находящимся в прибрежных водах, а также стоящим на открытом рейде, в бухте с широким входом или у причала следует уйти в океан за 50-метровую изобату, при этом курс необходимо держать перпендикулярно линии берега.

Ранее пресс-служба Камчатского филиала Геофизической службы РАН сообщала, что в 150 км от Петропавловска-Камчатского зафиксировано землетрясение. Предварительно, по разным данным, оно ощущалось с силой 6-8 баллов. Землетрясение на Камчатке привело к обрушению стены в здании детского сада № 15 в Петропавловске-Камчатском, детей и взрослых в учреждении не было.