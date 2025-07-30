Состояние всех пациентов удовлетворительное

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 июля. /ТАСС/. Несколько человек обратились в медицинские учреждения после сильного утреннего землетрясения на Камчатке.

Как сообщил ТАСС министр здравоохранения Камчатского края Олег Мельников, состояние всех пациентов удовлетворительное.

"Что касается пострадавших во время сейсмособытия, такие пациенты, к сожалению, есть. Есть люди, которые, выбегая, получали травмы. Есть пациент, который выпрыгнул из окна. К сожалению, травмы получила женщина, находящаяся в здании нового аэропорта. Все пациенты [находятся] в удовлетворительном состоянии. Тяжелых травм в настоящий момент не зафиксировано", - сказал министр.