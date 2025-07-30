Жители в безопасности, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 июля. /ТАСС/. Первая волна цунами обрушилась на прибрежную часть города Северо-Курильска на острове Парамушир (Курильские острова, Сахалинская область) прошла без разрушений, жителей собрали на возвышенности. Об этом сообщили ТАСС в правительстве Сахалинской области.

"Около 12 часов прошла небольшая волна цунами. Без разрушений", - сообщили в правительстве.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил в Telegram-канале, что жителей города собрали на возвышенности, они будут оставаться там до полной отмены угрозы повторных волн.