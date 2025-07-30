В Японии из-за угрозы цунами приостановили движение поездов "синкансэн"

Японские сейсмологи ранее объявили угрозу цунами до 3 м в восточных, северо-восточных и северных регионах страны

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Движение скоростных поездов "синкансэн" было приостановлено в центральной части и на северо-востоке Японии из-за угрозы цунами, вызванного землетрясением на Камчатке. Об этом объявил железнодорожный оператор JR East.

Ранее японские сейсмологи объявили угрозу цунами до 3 м в восточных, северо-восточных и северных регионах страны, расположенных на побережье Тихого океана. Местных жителей призывают немедленно эвакуироваться с прибрежной зоны.

Информации о пострадавших или разрушениях в Японии из-за последствий землетрясения на Камчатке не поступало.

Ранее пресс-служба Камчатского филиала Геофизической службы РАН сообщала, что в 150 км от Петропавловска-Камчатского зафиксировано землетрясение магнитудой 7,1. Предварительно, по разным данным, оно ощущалось с силой 6-8 баллов. Министр по ЧС в регионе Сергей Лебедев на своей странице во "ВКонтакте" сообщил, что цунами с высотой волны 3-4 м зафиксирована в Елизовском районе Камчатки, у метеостанции "Водопадная".