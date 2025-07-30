В ликвидации огня участвуют 365 человек и 1 единица техники

ЯКУТСК, 30 июля. /ТАСС/. Лесные пожары действуют на территории Якутии на площади свыше 25,7 тыс. га, за сутки ликвидированы шесть возгораний на площади, пройденной огнем, свыше 741 га. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минэкологии.

"На начало суток 30 июля действуют 38 лесных пожаров на площади 25 720 га на территориях Абыйского, Верхоянского, Момского, Среднеколымского, Таттинского, Томпонского, Усть-Янского районов. На тушение пожаров привлечены 365 человек и 1 единица техники. Оперативность тушения - 64%", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки ликвидированы 6 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 741,85 га на территориях Абыйского, Верхоянского, Момского, Оймяконского, Томпонского и Эвено-Бытантайского районов.

С начала пожароопасного сезона в Якутии ликвидированы 229 лесных пожаров на общей площади 59 185,11 га. С начала сезона установлены 65 виновников природных пожаров, составлены 146 протоколов за нарушение правил пожарной безопасности в лесах.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов составляет 256,1 млн га (83,4% территории). С 1 мая в республике официально объявлен пожароопасный сезон. С 5 июня установлен особый противопожарный режим на территории Якутии. Режим ЧС в лесах действует на территории Верхоянского и Томпонского районов.