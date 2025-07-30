В Японии направили истребители для мониторинга за цунами

Как отметили в японском Минобороны, задействованы также патрульные самолеты и вертолеты

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Силы самообороны Японии задействовали истребители, патрульные самолеты и вертолеты для мониторинга ситуации над акваторией Тихого океана, по которому к японскому побережью движется цунами после землетрясения на Камчатке. Об этом объявило Министерство обороны Японии.

Подчеркивается, что военная авиация занимается сбором оперативной информации о цунами.

Ранее японские сейсмологи объявили угрозу цунами до 3 м в восточных, северо-восточных и северных регионах страны, расположенных на побережье Тихого океана. Местных жителей призывают немедленно эвакуироваться из прибрежной зоны.

Информации о пострадавших или разрушениях в Японии из-за последствий землетрясения на Камчатке не поступало.

Ранее пресс-служба Камчатского филиала Геофизической службы РАН сообщала, что в 150 км от Петропавловска-Камчатского зафиксировано землетрясение магнитудой 7,1. Предварительно, по разным данным, оно ощущалось с силой 6-8 баллов. Министр по ЧС в регионе Сергей Лебедев на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" сообщил, что цунами с высотой волны 3-4 м зафиксировано в Елизовском районе Камчатки, у метеостанции "Водопадная".