30 июля, 04:42,
обновлено 30 июля, 05:04
Землетрясение на Камчатке

На Камчатке магнитуда землетрясения достигла 8,7

Сергей Фадеичев/ ТАСС
© Сергей Фадеичев/ ТАСС
Это сильнейшее землетрясение с 1952 года

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКЙ, 30 июля. /ТАСС/. Магнитуда землетрясения на Камчатке, по разным оценкам, достигла 8,7. Это сильнейшее землетрясение с 1952 года, сообщается в Telegram-канале Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

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"Только что произошло сильнейшее землетрясение в камчатской сейсмофокальной зоне с 1952 года. Магнитуда по разным оценкам достигает 8,7. Это, безусловно, выдающееся событие", - говорится в сообщении.

Отмечается, что очаг с юго-запада прилегает к очагам землетрясений 20 июля 2025 года и 17 августа 2024 года. Разрыв распространился не менее чем на 200 км в юго-западном направлении, вдоль оси глубоководного желоба.

Ученые считают данное сейсмособытие классическим субдукционным землетрясением, по их мнению, сюрпризов от очага не ожидается. Интенсивность сотрясений в Петропавловске-Камчатском по предварительным оценкам составила не менее 6 баллов. Опасное сильное цунами наблюдалось на побережье Камчатке в Северо-Курильске.

Мощный подземный толчок произошел на Камчатке в 11:26 (02:26 мск). По решению главы региона в Петропавловске-Камчатском сокращен рабочий день. Приостановлена работа городской детской поликлиники № 1 из-за повреждений здания. В городе наблюдаются дорожные пробки, очереди на заправках, перебои с электричеством и мобильным интернетом, люди выбегают на улицу. 

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