Волна пришла к побережью северного города Немуро

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Волна цунами высотой порядка 30 см после землетрясения на Камчатке достигла северной части Японии. Об этом сообщило национальное метеорологическое управление страны.

Отмечается, что волна цунами пришла к побережью северного города Немуро. Сейсмологи подчеркивают, что угроза прихода цунами высотой до трех метров все еще сохраняется, поскольку цунами может приходить в несколько волн.

Информации о пострадавших в настоящее время не поступало. Жителей прибрежных районов восточной, северо-восточной и северной части Японии сразу после землетрясения на Камчатке призвали к немедленной эвакуации из прибрежной зоны. Власти призывают население сохранять бдительность и не возвращаться в прибрежную зону, пока сейсмологи полностью не отменят угрозу цунами.